Ev yangınında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Ev yangınında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Adana'da 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, binada mahsur kalan aralarında çocuk ve hamile bir kadının da bulunduğu 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da 4 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, binada mahsur kalan aralarında çocuk ve hamile bir kadının da bulunduğu 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan alevler yükseldiğini görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin bir anda büyümesiyle zemin kattaki yangın üst dairelere sıçrarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Zemin kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi, üst kattaki dairelerde hasar oluştu.

Duman nedeniyle apartmanda mahsur kalanları ekipler merdivenli araç yardımıyla kurtardı. Aralarında çocuk ve hamile kadının da bulunduğu 11 kişi kurtarıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Ev yangınında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:29 Kaynak: AA
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