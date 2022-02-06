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Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor - Son Dakika

Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor

06.02.2022 12:04

Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor Yangını söndüren itfaiye ekipleri, jandarma ile molozların arasında kayıp şahsı aramaya başladı İş makineleri ile de sürdürülen arama çalışmasında cesede rastlanmadı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan ev yangınında öldüğü düşünülen...

Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, jandarma ile molozların arasında kayıp şahsı aramaya başladı

İş makineleri ile de sürdürülen arama çalışmasında cesede rastlanmadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan ev yangınında öldüğü düşünülen ve kayıp olan bir kişiye bulmak için çalışma başlatıldı.

Olay, Sandıklı ilçesi Sorkun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki 2 katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu sırada köy sakinlerinin evde Coşkun Türkavcı isimli bir şahsın bulunduğu söylemesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Arama çalışmaları devam ediyor

Yangını söndüren ekipler alevlerden dolayı büyük bir kısmı yıkılan evin molozları arasında Türkavcı'yı arama çalışması başlattı. İş makineleri ile başlatılan arama çalışmasında Türkavcı ile ilgili henüz bir ize rastlanmazken, ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Türkavcı'nın öldüğünün düşünüldüğü olayla ilgili jandarma tarafından da inceleme başlatıldı.

Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor
Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor
Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor
Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor
Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor
Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor
Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor

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Karahisar, Jandarma, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler yangında öldüğü düşünülen kayıp şahsı arıyor - Son Dakika


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