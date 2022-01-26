Ev yangınlarına itfaiye ve orman teşkilatından ortak müdahale - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çıkan ev yangınına itfaiye ve Orman Yangın İlk Müdahale ekipleri birlikte müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'nde dün 15.00 sıralarında ilk olarak Kamil A.'ya ait evin bacasında yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın, bitişiğinde bulunan Emin E.'ye ait eve sıçradı. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, evlerde yaşayan 3'ü çocuk 7 kişi tahliye edildi. Meydana gelen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı da müdahale etti. Yangının söndürülmesinde Orman Yangın İlk Müdahale ekipleri etkili oldu.

Söndürme çalışmalarının ardından 2 ev de tehlike arz ettikleri gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı. - ESKİŞEHİR