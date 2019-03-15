Ev Yapımı Adana Kebap Vs. Kebapçı Adana Kebap
1 saat önce
Bu videomuzda Adana kebap yapıyoruz.
Bu videomuzda Adana
kebap yapıyoruz. Ayrıca bir de kebapçıdan sipariş ettiğimiz Adana kebap var. Bakalım hangisi daha güzel?
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:57 Kaynak: Youtube
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