Ev Yapımı Anne Köftesi Tarifi

3-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine kıyma, yumurta, ekmek içi, süt, tuz, karabiber, kimyon, maydanoz ve çektiğiniz soğan ve sarımsağı da ekleyip yoğurma aparatıyla karıştırın.

Haber Yayın Tarihi:

Bu yemek tarifi değil düpedüz reklam..

The Bachelorette programına katılan Hannah Brown, erkek yarışmacı ile dört kez ilişkiye girdiğini itiraf etti