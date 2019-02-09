Son Dakika Haberleri: Ev Yapımı Big Mac Vs. Restoran Big Mac

Ev Yapımı Big Mac Vs. Restoran Big Mac

49 dakika önce

Bu videoda Refika'nın Mutfağı'nın tarifini kullanarak Big Mac yapmaya çalışıyoruz.

Bu videoda Refika'nın Mutfağı'nın tarifini kullanarak Big Mac yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olduğunu videoda görebilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:38 Kaynak: Youtube

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