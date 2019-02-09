Ev Yapımı Big Mac Vs. Restoran Big Mac

Bu videoda Refika'nın Mutfağı'nın tarifini kullanarak Big Mac yapmaya çalışıyoruz.

Bu videoda Refika'nın Mutfağı'nın tarifini kullanarak Big Mac yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olduğunu videoda görebilirsiniz.

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