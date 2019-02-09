Ev Yapımı Big Mac Vs. Restoran Big Mac
49 dakika önce
Bu videoda Refika'nın Mutfağı'nın tarifini kullanarak Big Mac yapmaya çalışıyoruz.
Bu videoda Refika'nın Mutfağı'nın tarifini kullanarak Big Mac yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı olduğunu videoda görebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:38 Kaynak: Youtube
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