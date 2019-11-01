Son Dakika Haberleri: Ev Yapımı Kerebiç Tatlısı
Son Dakika Magazin Ev Yapımı Kerebiç Tatlısı

Ev Yapımı Kerebiç Tatlısı

7 saat önce

Malzemeler: *2 adet yumurta*Yarım su bardağı sıvı yağ*100 g eritilmiş margarin*Yarım paket kabartma tozu*1 paket vanilya*Yarım çay bardağı irmik*1 çay bardağı pudra şekeri*Alabildiği kadar unİçi için;*2 su bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı*1 tatlı kaşığı tarçınÇöven kreması için;

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Malzemeler:


*2 adet yumurta


*Yarım su bardağı sıvı yağ


*100 g eritilmiş margarin


*Yarım paket kabartma tozu


*1 paket vanilya


*Yarım çay bardağı irmik


*1 çay bardağı pudra şekeri


*Alabildiği kadar un


İçi için;


*2 su bardağı iri çekilmiş Antep fıstığı


*1 tatlı kaşığı tarçın


Çöven kreması için;


*2 adet çöven otu


*5 su bardağı pudra şekeri


Tarif:


1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine yumurtayı ve pudra şekerini koyup karıştırın.


2-Üzerine sıvı yağı, eritilmiş margarini, vanilyayı, irmiği ekleyip karıştırmaya devam edin.


3-Ardından unu, kabartma tozunu ilave edip, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.


4-Hazırladığınız hamuru Arçelik No Frost Buzdolabı'nda 10 dakika bekletin.


5-Bir kabın içine fıstık içini ve tarçını koyup karıştırın.


6-Hamurdan parçalar koparıp içli köfte gibi avucunuzda açın.


7-İçine harcı koyup kapattıktan sonra Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.


8-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.


9-Çöven kremasını yapmak için öncelikle çöven otunu yıkayın.


10-Tencereye koyup üzerine 4 bardak su ilave edin.


11-Bir gece bu şekilde suda bekletip, sabah çöven otunu Arçelik Ankastre Ocak'ta 3 saat kaynatın.


12-Ardından suyunu bir kaba süzün.


13-Kaynama esnasında suyu azalırsa 1 bardak su ilave edebilirsiniz.


14-Suyu sıcakken pudra şekerini ilave edip karıştırarak içinde eritin.


15-Biraz ılındıktan sonra Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde köpürene kadar çırpın.


16-Kıvamı koyulaştırdıktan sonra hazırladığınız çöven köpüğünün içine kerebiçleri atın.


17-Üzerine tarçın serperek servis edin.


18-Afiyet olsun!


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:50 
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