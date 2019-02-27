Ev Yapımı Lahmacun Vs. Restoran Lahmacunu - Konuk: Master Şef Uğur Kardaş
49 dakika önce
Bu videoda konuğumuz Uğur Kardaş bize lahmacun yapıyor.
Bu videoda konuğumuz Uğur Kardaş bize lahmacun yapıyor. Sonrasında ikisini de yiyerek ev yapımı lahmacun ile dışarıdan aldığımız lahmacunu karşılaştırıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:50 Kaynak: Youtube
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