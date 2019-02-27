Son Dakika Haberleri: Ev Yapımı Lahmacun Vs. Restoran Lahmacunu - Konuk: Master Şef Uğur Kardaş

Ev Yapımı Lahmacun Vs. Restoran Lahmacunu - Konuk: Master Şef Uğur Kardaş

49 dakika önce

Bu videoda konuğumuz Uğur Kardaş bize lahmacun yapıyor.

Bu videoda konuğumuz Uğur Kardaş bize lahmacun yapıyor. Sonrasında ikisini de yiyerek ev yapımı lahmacun ile dışarıdan aldığımız lahmacunu karşılaştırıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:50 Kaynak: Youtube

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