Ev Yapımı Lahmacun Vs. Restoran Lahmacunu - Konuk: Master Şef Uğur Kardaş

Bu videoda konuğumuz Uğur Kardaş bize lahmacun yapıyor.

Bu videoda konuğumuz Uğur Kardaş bize lahmacun yapıyor. Sonrasında ikisini de yiyerek ev yapımı lahmacun ile dışarıdan aldığımız lahmacunu karşılaştırıyoruz.

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