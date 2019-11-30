Son Dakika Haberleri: Ev yapımı nar ekşisiyle geçimlerini sağlıyorlar
Son Dakika Güncel Ev yapımı nar ekşisiyle geçimlerini sağlıyorlar - Son Dakika

Ev yapımı nar ekşisiyle geçimlerini sağlıyorlar

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Demir ailesi, tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri nar ekşilerini satarak geçimlerini sağlıyor.

Ev yapımı nar ekşisiyle geçimlerini sağlıyorlar, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Demir ailesi, tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri nar ekşilerini satarak geçimlerini sağlıyor.

İlçeye bağlı Salkımbağı köyünde yaşayan Demir ailesi 50 dönümlük arazilerinde yetiştirdikleri narları hem taze olarak hem de nar ekşisi olarak değerlendiriyor.

Abdurrahman Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Emine, çocukları, gelinleri ve torunlarıyla beraber "Alut" cinsi nar yetiştirdiklerini söyledi.

Köylerinin eski adının da Alut olduğunu ve adını nar cinsinden aldığını anlatan Demir, "Kendine özgü bir tadı ve aroması var. Bölgede en çok rağbet görülen nar çeşididir. Atamızdan kalma geleneklerle tamamen organik olarak yetiştiriyor ve nar ekşisi yaparak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Salkımbağı, Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:57:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ev yapımı nar ekşisiyle geçimlerini sağlıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]