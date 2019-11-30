Ev yapımı nar ekşisiyle geçimlerini sağlıyorlar

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Demir ailesi, tamamen doğal yöntemlerle ürettikleri nar ekşilerini satarak geçimlerini sağlıyor.

İlçeye bağlı Salkımbağı köyünde yaşayan Demir ailesi 50 dönümlük arazilerinde yetiştirdikleri narları hem taze olarak hem de nar ekşisi olarak değerlendiriyor.

Abdurrahman Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Emine, çocukları, gelinleri ve torunlarıyla beraber "Alut" cinsi nar yetiştirdiklerini söyledi.

Köylerinin eski adının da Alut olduğunu ve adını nar cinsinden aldığını anlatan Demir, "Kendine özgü bir tadı ve aroması var. Bölgede en çok rağbet görülen nar çeşididir. Atamızdan kalma geleneklerle tamamen organik olarak yetiştiriyor ve nar ekşisi yaparak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.