Ev yapımı pizza
6 saat önce
Sık sık birlikte mutfağa girip yemek yapan çift, önceki gün de pizza pişirdi: "2 haftadır kendimizi karantinaya aldık.
Sık sık birlikte mutfağa girip yemek yapan çift, önceki gün de pizza pişirdi:
"2 haftadır kendimizi karantinaya aldık. Bu süreçte bol bol yemek yapıp değişik lezzetler deniyoruz. Arkadaşlarımızla online oyunlar oynuyor, müzik çalışmaları yapıyoruz. Temizliğe de çok dikkat ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:45
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