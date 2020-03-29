Ev yapımı pizza

Sık sık birlikte mutfağa girip yemek yapan çift, önceki gün de pizza pişirdi:



"2 haftadır kendimizi karantinaya aldık. Bu süreçte bol bol yemek yapıp değişik lezzetler deniyoruz. Arkadaşlarımızla online oyunlar oynuyor, müzik çalışmaları yapıyoruz. Temizliğe de çok dikkat ediyoruz."