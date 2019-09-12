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Ev yapımı salça sezonu başladı

1 saat önce

Adıyaman'da salçalık biber alarak temizleyen aileler, biber salçalarını yapmaya başladı.

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Adıyaman'da salçalık biber alarak temizleyen aileler, biber salçalarını yapmaya başladı.


Hazır salçayı tercih etmeyen vatandaşlar, kendi salçalarını kendileri yapıyor. Kendi bahçelerinde ürettikleri domates ve biberleri toplayan ya da kilosu 1,5 ile 2 TL'den satılan salçalık biberleri alan vatandaşlar, sapını ve tohumunu ayırdıktan sonra biberleri yıkayarak temizliyor.


Temizlenen biberler daha sonra salça makinelerinde geçilerek salça haline getiriliyor. Makineden geçirildikten sonra bidonlara doldurulan salçalar, daha sonra salçayı bir süre güneşe bırakıyor. Yaklaşık 1 hafta boyunca güneşe bırakılan salçalar tuzlandıktan sonra hazır hale getiriliyor.


Geçen yıla göre Adıyaman'da, ev yapımı salçaya daha büyük ilginin olduğunu söyleyen salçacı Zeynal Turhan, " Geçen yıl domates ve biber üretiminin Adıyaman'da az olmasından dolayı vatandaşlarımız marketlerde satılan hazır salçaya yönelmişti. Bu yıl ise domates ve biberlerin çok olmasından dolayı vatandaşlar kendi salçalarını kendileri yapıyor. Ev salçası maliyeti markette satılan salçalara göre daha uyguna geliyor ve bu yüzden de şuan güzel bir yoğunluk var" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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