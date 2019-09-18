Ev yapımı salçaya talep arttı

Yurt genelinde marketlerde salça fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kadınlar domates fiyatlarının düşmesini fırsat bilerek ev yapımı salçaya ağırlık verdi.



Tokat'ta domates fiyatlarının düşmesi nedeniyle ev yapımı salça yapanlarını sayısı arttı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyenlerin yanı sıra daha ekonomik olması nedeniyle geleneksel yöntemlerle salça yapan ev hanımlarını oldukça zahmetli bir telaş sardı. Şehir merkezinde birçok mahallede bahçesi olanlar, kazanlar kurarak salça yapımına başladı. Tarladan sofraya uzanan lezzet yolculuğunda yıkanarak çekme makinesinden geçirilerek sıvı hale getirilen domatesler, kazanlara konularak pişiriliyor. Bakır kazanlarda bir miktar tuz konularak yaklaşık olarak 3-4 saat boyunca pişirilen salçalar kavanozlara doldurularak kış boyu tüketilmek için dolaplardaki yerini alıyor.



Ev yapımı salça daha ekonomik



Ev hanımı Güler Şahin, bahçelerinde topladıkları domatesleri çekme makinesinde suyunu çıkardıktan sonra bakır kazanlara alarak pişirdiklerini kaydetti. Ev yapımı salçanın daha lezzetli ve doğal olduğunu ifade eden Şahin, "Kışlık salçamızı kendimiz yapıyoruz. Evde kendi yaptığımız salçayı daha ucuza mal ediyoruz. Domates fiyatları da oldukça uygun" dedi. Eşine salça yapımında yardım eden Ali Şahin ise Tokat'ta domates üretiminin bu yıl oldukça fazla olması nedeni ile fiyatlarının ekonomik olduğunu belirterek, "Bizde evimizde kullanacağımız salçayı daha ucuz bir maliyete getirmek için kendimiz yapıyoruz. Markette satılan salçalar fabrikasyon olduğu için bizim yaptığımız salçalar daha lezzetli oluyor. 200 kilogram domatesten 30-35 kilogram ortalama salça çıkıyor. Şuan domatesin maliyeti yok denecek kadar az ama marketlerdeki salça fiyatları yüksek" diye konuştu. - TOKAT