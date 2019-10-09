Son Dakika Haberleri: Evanjelistlerden Trump'a Suriye politikası eleştirisi: Tanrı'nın desteğini kaybedebilir
Son Dakika Dünya Evanjelistlerden Trump'a Suriye politikası eleştirisi: Tanrı'nın desteğini kaybedebilir

Evanjelistlerden Trump'a Suriye politikası eleştirisi: Tanrı'nın desteğini kaybedebilir

17 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) evanjelistlerin önde gelen isimlerinden Pat Robertson, Başkan Donald Trump’ın Suriye’den asker çekilmesi planına sert eleştiriler yönelterek, “Trump Tanrı'nın desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Evanjelistlerden Trump'a Suriye politikası eleştirisi: Tanrı'nın desteğini kaybedebilir, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) evanjelistlerin önde gelen isimlerinden Pat Robertson, Başkan Donald Trump'ın Suriye'den asker çekilmesi planına sert eleştiriler yönelterek, "Trump Tanrı'nın desteğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.


Trump'a bir dönem verdiği yoğun destekle tanınan ve televizyonlarda yaptığı siyasi yorumlarla evanjelistlerin ülkedeki en önemli temsilcileri arasında yer alan Robertson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise "diktatör" olarak tanımladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:06 
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