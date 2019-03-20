Evcil Dostların Zirvesi Başlıyor

21-24 Mart 2019 tarihlerindeki organizasyonu 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, Pet İzmir'in sosyal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

EVCİLLERİN HAYATI KOLAYLAŞACAK

Evcil Hayvan dostlarının Ege Zirvesi 21 Mart 2019'da başlayacak. 4 gün sürecek Pet İzmir 2019, İzmir Evcil Hayvan, Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı'na Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak. Fuarı düzenleyen TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, organizasyonu evcil hayvanlar ve dostlarının hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. Karslı, "Ege Bölgemizde sayısı milyonları geçen evcil hayvan var. Bir o kadarda evcil hayvan dostu var. Evcil dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çıktığımız bu etkinlik çığ gibi büyüdü. Evcil hayvan dostlarının zirvesi haline geldi. Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimizin doğru iletişim kurduğu bu organizasyonumuz hayvan sevgisi ve bilinçli bir toplum olmamıza katkı koyuyor"dedi.

TREND ÜRÜN VE BİLGİLER

Muğla, Ankara, Konya, Niğde, Malatya, Ordu, Bolu, İstanbul, İzmir, Manisa, Kocaeli, Bursa, Antalya, Balıkesir ve Manisa illeri başta olmak üzere Türkiye'nin 20 farklı ilinden sektörün seçkin 72 firması ve 100'ün üzerinde markası fuara katılacak. Evcil hayvanların yer alacağı fuarda kedi köpekten balığa, güvercinden papağana çok sayıda farklı cins hayvan Egelinin ilgi odağı olacak. Fuarda ayrıca kedi, köpek ürünleri, yemler, mamalar, akvaryumlar ve veterinerlik malzemeleri konusunda sektörde ileri gelen şirketlerin tanıtım stantları yer alacak. En son çıkan evcil hayvan gıdaları, pet aksesuarları, bakım ürünleri, kuş oyuncakları fuarda ziyaretçiler ile buluşacak. Evcil hayvanlarıyla birlikte fuarı ziyaret eden vatandaşlar alışveriş yaparken, bir yandan da değişik türlerdeki evcil hayvanları inceleme fırsatı bulacak. Hayvan severler uzmanlarından güncel sağlık ve bakım bilgilerini alabilecekler.

EĞLENCE DOLU YARIŞLAR VAR

Geleceğimizin teminatı çocuklar fuarın açılışını gerçekleştirecek. Yetenek Sizsiniz Tarçın ve Müdür Show ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşatacak. İtaat, Koruma,Çeviklik ve Kurtarma Gösterisi nefesleri kesecek. Pet Kuaför Show bakım sevenlerin ilgisini çekecek. Çocuklar kimya deneyleri yapacak. Uluslararası Kedi Güzellik Yarışması kedi severleri buluşturacak. FCİ 7.Köpek Özel Grup Yarışmaları katılımcıları kadar izleyicilerini de heyecanlandıracak.

Evcil Hayvan dostlarının Ege Zirvesi Bayraklı Tepekule Kongre Merkezinde 4 gün sürecek. Organizasyon her gün 11.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. 24 Mart 2019 akşamı tamamlanacak organizasyonu yaklaşık 20 bin kişi ziyaret edecek.