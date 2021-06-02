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Evcil hayvan aksesuar markası Max & Molly, n11.com'da - Son Dakika

Evcil hayvan aksesuar markası Max & Molly, n11.com'da

02.06.2021 15:48
Evcil hayvan aksesuar markası Max & Molly, n11.com'da, System.String[]

Kedi ve köpek aksesuarları üreten Max & Molly markasının tüm ürünleri, 2-6 Haziran'da tanıtıma özel yüzde 25 indirimle n11.com'da hayvan severlerin beğenisine sunuluyor.

Kedi ve köpek aksesuarları üreten Max & Molly markasının tüm ürünleri, 2-6 Haziran'da tanıtıma özel yüzde 25 indirimle n11.com'da hayvan severlerin beğenisine sunuluyor.

n11.com açıklamasına göre, 2010 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Max & Molly, kedi ve köpek tasmaları, gezdirme kayışları ve oyuncaklarıyla öne çıkıyor. Max & Molly'den Matrix serisi, kolay giydirilebilir hafif göğüs tasmaları, reflektif dikişler sayesinde gece yürüyüşlerinde ekstra güvenlik sağlıyor. Neopren dolgu baskıyı en aza indirerek çabuk kuruyor.

Snuggles serisi oyuncaklar, köpeklerin bir oyuncakta aradığı her şeye sahip bulunuyor. Yüzde 100 lateksten üretilen Snuggles serisi, tasarımı ve yumuşak yapısıyla köpeklerin vazgeçilmez oyuncağı oluyor.

Orijinal serisinde yer alan gezdirme kayışları ise eğlenceli ve canlı tasarımlar sunuyor. 3 katmanlı sandviç yapısı ile konfor sağlıyor. Anti alerjik neopren malzeme kullanılan kayışlar, kolay takılabilen yüksek kalite yaylı kanca ve ekstra aksesuar takmaya uyumlu metal halka ile geliyor.

Haziran, Matrix, Köpek, n11, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Evcil hayvan aksesuar markası Max & Molly, n11.com'da - Son Dakika Ekonomi


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