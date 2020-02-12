Evcil hayvan bakım kursu hayvanseverleri buluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evcil hayvan bakım kursu hayvanseverleri buluşturdu - Son Dakika

Evcil hayvan bakım kursu hayvanseverleri buluşturdu

6 saat önce

Gaziosmanpaşa Belediyesi, evcil hayvanların daha iyi şartlarda bakılmasını sağlamak ve minik dostların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı "Evcil Hayvan Bakım Kursu" düzenliyor.

Evcil hayvan bakım kursu hayvanseverleri buluşturdu, System.String[]

Gaziosmanpaşa Belediyesi, evcil hayvanların daha iyi şartlarda bakılmasını sağlamak ve minik dostların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı "Evcil Hayvan Bakım Kursu" düzenliyor.


Günümüzde birçok insanın evinde beslediği ve hayatı paylaştığı kedi, köpek gibi sevimli hayvanların daha bilinçli şekilde bakılması için Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Evcil Hayvan Bakım Kursu" düzenliyor. Kurslarda hayvanseverler, evcil hayvanları besleme, hastalıklardan koruma tedbirleri, hijyen kurallarının yanı sıra doğru iletişim kurma ve onları anlama konusunda gerekli bilgi ve becerileri öğreniyor.


Evcil hayvanlara daha fazla ilgi ve gerek duyacakları sağlık şartlarını oluşturmayı amaçlayan kurslarda; 5199 sayılı kanun uygulama yönetmeliği, köpek grupları, evcil hayvanlarda ilk yardım, evcil hayvanlarda iskelet sistemi, genel hastalık belirtileri, kedi köpek duruş ve davranışları ve kedi köpek anatomisi başta olmak üzere birçok konuda eğitim veriliyor. Haftada 4 saat olmak üzere toplamda 6 hafta süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler MEB onaylı Evcil Hayvan Bakım Sertifikası almaya hak kazanıyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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