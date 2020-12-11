Evcil hayvan dükkanları taleplere yetişemiyor - Son Dakika

Evcil hayvan dükkanları taleplere yetişemiyor

SAMSUN - Evcil hayvan sahiplenmelerinde korona virüs döneminde patlama yaşanıyor, evcil hayvan dükkanları talebe yetişemiyor.

Evcil hayvan sahiplenmenin psikolojiye birçok faydası olduğu psikologlar tarafından söyleniyor. Özellikle okulların ara vermesi ve 20 yaş altı gençlerin evde kalmaları aileleri hayvan sahiplenmeye teşvik etti. Evcil hayvan dükkanları ise talebi karşılamakta zorlanıyorlar. Günde 3-4 hayvan sahiplendirdiklerini ancak yine de talebi karşılayamadıklarını belirtiyorlar. En çok talep edilen hayvan ise bakımının kolay olmasından dolayı kediler oldu.

Samsun Petshopcular ve Evcil Hayvan Besleyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Burak Şahinkaya, "Pandemiden önce de psikolog tavsiyesi ile 5-6 yıldır çocuklara hayvan sahiplendirmesi yapıyorduk. Çocukların evde oldukları zaman aileler bizi arayıp 'hayatta eve kedi, köpek alacağımı düşünmezdim ama çocuğumun psikolojisi için sahiplenmek zorundayım' deyip yüklü bir şekilde talep arttı. Talep arttı ama biz üretici değiliz sadece aracıyız dolayısıyla yetiştiremez hale geldik. Şu an Türkiye çapında kedi, köpek, balık ve kuş büyük sıkıntı, evcil hayvan mağazaları bulamıyorlar. Şu an en çok talep kediye, bakımı kolay ve tuvalet eğitimi içgüdüsel olduğu için insanlar kediyi tercih ediyorlar. Bahçesi olan ya da teras katı olan aileler köpeği tercih ediyorlar" dedi.

Hayvan sahiplenmenin birçok olumlu etkisi olduğunu belirten VM Medical Park Hastanesinde Uzman Psikiyatr Dr. Güngör Meydan, "Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu süreç uzadıkça üzerimizdeki olumsuz etkilerini daha fazla görmeye başladık. Ailelerde son zamanlar kaygı, depresyon, travma, akut stres, yas reaksiyonları ile karşı karşıyayız. İnsanlar artık etkileşim alanlarından uzak, evlerinde zaman geçirmek zorunda kalıyorlar. Hayvanlar bu zorluklar içerisinde insanı tekrar hayata bağlayan tekrar doğayla, dışarıyla bağlantılarını kuran varlıklardır. Yapılan çalışmalarda Kovid-19 nedeniyle anksiyete, depresyon, kaygı, yas, travma sonrası stres, akut stres, uyum bozukluğu gibi birçok ruhsal bozukluk ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda hayvanların insanlar ile etkileşimin çok iyi olduğuna dair çalışmalar bulunuyor. Hayvanlarla etkileşimde olmak çocuklarda ruhsal ve bedensel olarak olumlu gelişmeler sağlamaktadır. Ruhsal açıdan baktığımız zaman çocuklar ilk önce talep edendir. Mutlak alıcıyken hayvan sahiplendikten sonra verici olmaya onlarla ilgili sorumluluk almaya başlıyorlar. Hayvanlar ile etkileşim halinde olan çocukların sosyal becerilerinde olumlu gelişmeler sağladığına dair çalışmalar var" diye konuştu.