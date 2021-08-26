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EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI - Son Dakika

EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI

26.08.2021 18:45

İSTANBUL'DA 60'ın üzerinde markanın beslenme, sağlık, bakım, kozmetik ve taşıma ürünleriyle veteriner cihazlarının sergilendiği 'CNR Pet Shop Evcil Hayvan Fuarı', kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İSTANBUL'DA 60'ın üzerinde markanın beslenme, sağlık, bakım, kozmetik ve taşıma ürünleriyle veteriner cihazlarının sergilendiği 'CNR Pet Shop Evcil Hayvan Fuarı', kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar 26-29 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Pet Show-Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri ve Veterinerlik Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuar, 29 Ağustos'a kadar ziyaretçilerine açık olacak. Açılış töreninde konuşan Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpekleri Federasyonu (AVKIF) Başkanı Mustafa Helalpara,"Her katılımcımıza katılım belgesi ve günün önemini anlatan hatıra madalyası veriyoruz. İstanbul ve çevresinde oturan tüm köpek sevenleri cumartesi ve pazar günü CNR Pet Show etkinliğine bekliyoruz" dedi.

"KATILIM ÜCRETSİZ, KİŞİLERE KATILIM BELGESİ VE GÜNÜN ÖNEMİNİ ANLATAN HATIRA MADALYASI VERİYORUZ"

AVKIF Başkanı Mustafa Helalpara, bu etkinlik kapsamında 4 gün içerisinde insanların köpeklerle kaynaşması için çok güzel bir organizasyon olduğunu belirtti. Helalpara, "Organizasyonumuzun özelliği şu özellikle İstanbul ve çevresinde oturan kişilere, köpek sevenlere sesleniyorum. Katılım ücretsiz. Her katılımcımıza katılım belgesi ve günün önemini anlatan hatıra madalyası veriyoruz. İstanbul ve çevresinde oturan tüm köpek sevenlerin cumartesi ve pazar günü CNR Pet Show etkinliğine katılmaları gerekiyor. Köpekli sporlarda ve diğer etkinliklerde özellikle yerli ırklarımızın tanıtımı var. Toplamda 5 tane yerli ırkımız var. Bunları dünya çapında tescil ettirdik. Bine yakın bir köpek katılımı bekliyoruz. Bunların 400-500'ü de yerli ırklardan oluşuyor. İnsanlarımız büyük köpekleri, yerli ırklarımızı, kangalımızı, akbaşımızı, boz çoban köpeğini, Aksaray Malaklısını, Tonya Finosunu canlı olarak görebilecekler. Etkinliklerimize ücretsiz katılabilecekler. Etkinliklerimiz 26-29 Ağustos arasında gerçekleşiyor. Bugün ilk günümüz katılımımız çok güzel. Köpeklerimizin grooming etkinliği var. Grooming dediğimiz köpek bakımı ve tıraşı. Bununla ilgili yarışmalarımız ve etkinliklerimiz var. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"UYUMUMUZDAN, TÜY VE KALİTESİNDEN DOLAYI ÖDÜL ALDIK"

Hesper isimli köpeğin sempati ödülü yarışmasında ödül aldığını ifade eden Tuba Aydın, "Bu Shih-tsu ırkının adı Hesper. Bizim erkek köpeğimiz. Sempati yarışmasında, birlikte olan uyumumuzdan, tüy bakımından ve kalitesinden dolayı ödül aldık." diye konuştu.

"BUGÜN BİR ARAYA GELMEMİZİN SEBEBİ YERLİ IRKLARI TANITMAK"

Herkül'ün isimli köpeğin sahibi Kemal Balota da: 'Herkül'ün ırkı Aksaray Malaklısı. Bugün bir araya gelmemizin sebebi yerli ırklarımızı tanıtmak. Ben de Herkül köpeğimizi, Aksaray Malaklısı olarak tanıtıyorum. Kendisi 90 cm e yakın bir omuz yüksekliğine sahip. Şu anda 80 kilo civarı. Aksaray Malaklısı alan korumada çok başarılı bir köpek. Çocuklarla çok iyi anlaşır. Aile dostu bir köpek diyebiliriz" dedi.

"ŞARJÖR DÜNYA STARI OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu Yerli Irklar Başkanı Akın Tülübaş da, Şarjör isimli köpeğiyle geldiğini ve şu anda 17 aylık olduğunu ifade ederek, 'Irk özelliklerini en yüksek not ile taşıyan yaklaşık 100 kilo ağırlıkta, 1 metre yüksekliğine yakın bir boyutu var. Dünya şampiyonası için AVKIF milli takımında seçildi. Yakında ülkemizi yurtdışında temsil edecek. Boyut bazen değişebiliyor ama en önemli konu bu boyutta inanılmaz bir çevikliği ve hızı var. Bu büyüklükteki köpeklerde bulunabilen maksimum düzeyin de üzerinde bir sürate sahip. Şarjör, Şanlıurfa'da bir köyde büyüdü. Bu köpek avda sürat olarak tazıyı geçebiliyor. Şarjör çok özel bir köpek bir dünya starı olma yolunda gidiyor. Yurtdışında da birçok kişiden satın alma talepleri oldu. Çin gibi, ancak bizim için çok kıymetli, satmayı düşünmüyoruz. Yarıştıracağız, ülkemizin bayrağını en iyi şekilde temsil edecek" şeklinde konuştu.

EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI
EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI
EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI
EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI
EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI
EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI
EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI
EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI
EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI

Veteriner, İstanbul, Aksaray, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVCİL HAYVAN FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI - Son Dakika


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