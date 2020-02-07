Evcil hayvan ile yaşayan çocukların sorumluluk bilinci daha yüksek - Son Dakika
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Evcil hayvan ile yaşayan çocukların sorumluluk bilinci daha yüksek

6 saat önce

Uzmanlar çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde evcil hayvan bakımı konusunda daha fazla sorumluluk almanın, özgüven, empati ve sorumluluk duygusunu geliştirdiğini ifade ediyor.

Evcil hayvan ile yaşayan çocukların sorumluluk bilinci daha yüksek, System.String[]

Uzmanlar çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde evcil hayvan bakımı konusunda daha fazla sorumluluk almanın, özgüven, empati ve sorumluluk duygusunu geliştirdiğini ifade ediyor.


Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan bir araştırmada evcil hayvanların stresi uzaklaştırdığı, obezite ve kolestrol seviyesi gibi rahatsızlıklara önemli faydaları olduğunu ortaya konulmuştu. Tüm bunların yanında uzmanlar, evcil hayvan beslemenin çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde sosyal becerileri geliştirdiğini belirtiyor. Sevimli dostlarının bakımı konusunda daha fazla sorumluluk alan çocuklarda özgüven ve empati duygusu kazanımınının yüksek olduğu ifade ediliyor.


Evcil hayvanların çocuklarda bağlılık duygusunu geliştirdiğini ve onların sorumluluk bilinci kazanmalarında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Uzman Aile Terapisti Sim Korçan, "Hayvanları beslemek ve bakımlarını üstlenmek çocukların sorumluluk bilincini, empati, özgüven, sevgi aktarımı duygularını da harekete geçiriyor. Çocuklar hayvanlardan koşulsuz sevgi gördüklerinde tüm duyguları pozitif yönde etkileniyor" dedi.


Ebeveynlere uyarı: Çocukları hayvanlardan uzak tutmayın


Ebeveynlere, çocuklara hayvan sevgisi aşılaması konusunda öneride bulunan Nişantaşı Üniversitesi'nden Uzman Aile Terapisti Sim Korçan, "Anne ve babalar doğal olarak tepkisini ölçemediği hayvanları çocuklardan uzak tutmak ister. 'Yapma, dur, o hayvana yaklaşma' gibi tepkiler verildiğinde çocuklarda hayvanlara karşı kalıcı bir fobi oluşturabiliriz. Ancak onları hayvan sevmekten uzak tutmak doğru bir davranış değildir. Hayvanlarla sevgi alışverişinde bulunmak pozitif duyguların gelişmesi bakımından önemlidir" açıklamasında bulundu.


Sokaktaki hayvanlarla da etkileşim sağlanabilir


Evde hayvan beslemenin söz konusu duygulara daha fazla arttıracağını ancak bunun gerekli olmadığını kaydeden Sim Korçan, "Bu sevgi ve duygu aktarımını yaşamak için evde hayvan beslemek gerekmiyor. Özellikle İstanbul' sokakları bu yönden çok avantajlı. Sadece sokaktaki hayvanları severken biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kısacası sadece evde beslediğimiz hayvanlar değil, sokaktaki hayvanların da bakımını, beslenmesini üstlenerek bu etkileşimi sağlayabiliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Amerikan Kalp Derneği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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