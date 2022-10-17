Evcil hayvanlara çip zorunluluğu! Fiyatı, cezası ve tarihi - Son Dakika
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Evcil hayvanlara çip zorunluluğu! Fiyatı, cezası ve tarihi

17.10.2022 14:41
Evcil hayvanlara çip zorunluluğu! Fiyatı, cezası ve tarihi

Evcil hayvan sahiplerinin kedi, köpek ve gelinciklerine RFID çip taktırmak için 45 günü kaldı. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacak.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de evlerinde evcil hayvan bakan milyonlarca insanı etkileyen bir yönetmelik yayınlandı. Buna göre evcil hayvan kategorisine giren kedi, köpek ve gelinciklere RFID çip olarak bilinen deri altı implantın takılmasına karar verildi. Biz de bu işlemin ücreti, son tarihi ve yapılmaması halinde uygulanacak cezayı paylaşıyoruz.

Evcil hayvan sahipleri RFID çip taktırmak zorunda! Son tarih 31 Aralık

İlk olarak geçtiğimiz yıl alınan kararda evcil hayvan sahiplerinin yetişkin köpekleri için 2021, kedi ve gelincikleri için 2022 sonuna kadar RFID çip taktırması gerektiği açıklandı. Yavrularda ise 3 aylık olana kadar zorunluluk olmadığı belirtildi. Fakat bu kural faaliyete geçmedi.

Evcil hayvanlara çip zorunluluğu! Fiyatı, cezası ve tarihi

Ardından 22 Nisan 2022'de yönetmeliğe giren karar ile evcil hayvan sahiplerinin kedi, köpek ve gelinciklerine RIFD çip taktırmak için 31 Aralık 2022'ye kadar vakti olduğu açıklandı. Bu süre zarfında işlemin yapılmaması halinde ise 1634 TL idari para cezası uygulanacak.

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Bu işlem aslında alınan karar öncesinde de hayvan sahipleri tarafından yapılabiliyordu. Veterinerlerde işlem için istenen ücret 225 TL. Fakat alınan karar sonrasında devlet desteği sağlanacağı ve 75 TL'ye yaptırılabileceği açıklandı.

Prosedür aslında oldukça basit. Evcil hayvan için özel tedarik edilen RIFD çip tıpkı aşı yapılır gibi şırınga benzeri enjektör ile deri altına yerleştiriliyor. Boyutu bir pirinç tanesinden küçük olduğu için hayvana hiçbir rahatsızlık vermiyor. Hatta varlığını bile hissetmeyecektir.

Tabii bu çiplerin günümüzde alışık olduğumuz GPS takip cihazları gibi çalışmadığını belirtelim. Zira RIFD teknolojisini kullandığı için bir okuyucu-tarayıcı cihaza ihtiyaç olacaktır. Fakat olası bir çalınma veya kaybolma durumunda belediye ekipleri tarafından bulunduğu zaman üzerindeki bu çip sayesinde hem sahibine hem de sağlık verilerine ulaşılabilecek.

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Kaynak: Shiftdelete

Aralık, kedi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Evcil hayvanlara çip zorunluluğu! Fiyatı, cezası ve tarihi - Son Dakika

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