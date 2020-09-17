Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı, Antalya'da açıldı - Son Dakika

ANTALYA'da ilki düzenlenen Petzoo Antalya Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'nda, yerli firmaların evcil hayvan ürünleri tanıtılıyor. Dünyada 370 milyar dolarlık pazara sahip sektörde, Türkiye'nin payının 550-600 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Ulusal Fuarcılık firması tarafından daha önce İstanbul'da düzenlenen Petzoo Fuarı, bu yıl ilk kez Antalya'da yapılıyor. Expo 2016 Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 2'si yurtdışından toplam 52 firma katıldı. Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, fuarda daha çok evcil hayvan ürünleriyle yerli ve yabancı firmaların ürünlerinin sergilendiğini, tanıtım için de bazı kedi, kümes hayvan türlerinin getirildiğini söyledi. Fuarı ilk kez 2012'de İstanbul'da düzenlediklerini, o dönem ithal ürünlerin daha revaçta olduğuna dikkat çeken Çetin, "Son dönemde artık bu fuarların da etkisiyle yerli ürün daha revaçta ve daha da yükseliyor. Özellikle pet mobilyaları değimiz grupta" dedi.

Evcil hayvan ürünlerinin dünyada çok ciddi pazara sahip olduğunu kaydeden Çetin, "Evcil hayvan ürünleri grubu 370 milyar doların üstünde pazar değerine sahip. Biz daha yeniyiz ama önümüzdeki 10 yıl içinde bizim de evcil hayvan ürünleri konusunda hem ihracat hem de iç pazarımızla milyar dolarlık sektör haline geleceğini düşünüyoruz. Şu an Türkiye 550-600 milyon dolar gibi görünüyor, bizim öngörümüz ise 1 milyar dolar civarında" diye konuştu.Antalya'daki yerli üreticilerin ve yurtdışındaki firmaların bu bölgeyi görmesini amaçladıklarını anlatan Çetin, "Sonuçta evcil hayvan sahibi her yerde ve bunların profesyonel ürünlerle, profesyonel gıdalarla tanışmaları onların daha kolay evcil hayvan beslemelerine yardımcı olacak. Buradaki mağaza ve veteriner klinik sahipleri de kendi mağaza ve kliniklerindeki ürün çeşitliliğini artırabilecek. Bu ürünleri direkt getiren şirketi tanıyabilecek" dedi.GÖRME ENGELLİ HAYVANSEVERLER İÇİN BRAİLLE ALFABELİ ÜRÜNLERBosphorus firması fuarda, görme engelli hayvanseverler için, ürettiği temizlik ve bakım ürünlerinin etiketinde Braille Alfabesi kullanıyor. Firma sahibi Handan Keçeci, "Pet sektöründe ilk kez uygulanan bir şey, ürünlerimizin üzerine Braille Alfabesi ekledik. Görme engelli hayvanseverler ürünleri aldığında markası, kedi mi köpek için mi olduğunu ve içeriğini etiket üzerinde dokunarak öğrenebilir. Hem Türkçe hem İngilizcesi var. İhracat odaklı düşündüğümüz için Türkiye'deki hayvanseverler kadar yurtdışındaki hayvanseverleri de düşünerek iki dilde etiketler hazırladık. Sloganımız da 'Görmeden sevenlere'" diye konuştu.TASMA İHRAÇ EDİYORAntalya merkezli Lino tasma firması sahibi Volkan Ocak, baba mesleği olarak kedi köpek tasmaları ürettiklerini belirterek, "Baba mesleği tasma üzerine butik çalışıyorduk ve butikten yoğunlaşmaya başladık. Kanada İsrail ve ABD'ye ürünlerimizi ihraç etmeye başladık. Ürünlerimiz kimyasal madde içermiyor, o yüzden daha çok talep almaya başladık. Hakiki deri kullanıyoruz, ürünlerimizin hepsinin garantisi var. Yaklaşık üç aydır ihracat yapıyoruz. 1000 dolarla başladık, bir anda 10 bin dolara yükseldi" dedi.ALMANYA'YA KEDİ EVİ SATIYOR

Almanya'dan Antalya'ya yerleşerek 2017'de Varsak'ta kardeşiyle fabrika kuran Armağan Eski, kedi evleri, kedi tırmalama, yatak ve çantalar gibi kedi ve köpek ürünleri yaptıklarını söyledi. 25 çalışanları olduğunu, iç pazarın yanı sıra, ihracata da başladıklarını belirten Eski, "Almanya'ya gelecek ay 2 bin 500 şubeye kedi evi göndereceğiz. Haftada 1500- 2 bin üretimimiz var" dedi.