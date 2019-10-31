Evcil hayvanını alan PETZOO Fuarı'na geldi

Hayvanseverlerin beklediği fuar kapıları açtı

Uluslararası Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı'na yoğun ilgi

İSTANBUL - PETZOO Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, bu yıl 7'nci kez İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Hayvanseverler, fuara evcil hayvanlarıyla yoğun ilgi gösterdi.

PETZOO Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, 3 Kasım tarihine kadar İstanbul'da hayvanseverlerin ziyaretine açıldı. Türkiye'nin gelişen evcil hayvan ürünleri sektörü, yabancı şirketlerin ilgisini çekmeye başladı. Fuarda 17 ülkeden yabancı katılımcı firma bulurken, toplamda 115 şirket yer alıyor. Fuarda evde beslenebilen tüm evcil hayvanların, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini arttıracak pek çok ürün ve hizmet tanıtılıyor. Ayrıca fuar boyunca kedi güzellik yarışmaları ve köpek şovları da düzenleniyor.

"2 yılda 1 kez yapılan bir organizasyon"

Fuar hakkında bilgi veren Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, "Türkiye'den ve dünyadan birçok firmanın katıldığı bir fuar gerçekleştiriyoruz. Evcil hayvan sahiplerinin, evcil hayvan mağazalarının, veteriner kliniklerinin, bu konuda çalışan e-ticaret şirketlerinin birbiriyle tanıştığı ve kuvvetli ilişkiler kurmayı amaçladığımızı bir organizasyon. Yaklaşık 17 ülkeden yabancı katılımcı firma var. Ayrıca 115 şirket bulunuyor, Türkiye'nin en değerli şirketleri stant açarak ürünlerini tanıtıyor. 2 yılda 1 kez yapılan bir organizasyon olduğu için 2 yıllık özlem var. Özellikle son tüketici ve profesyonel gruptan baktığımızda, ciddi bir ziyaretçi kitlemiz oluşuyor. O nedenle keyifli bir fuar olacak gibi görünüyor" dedi.

"Evcil hayvanla beraber yaşamak için yardımcı olan fuar"

Çetin, sözlerine şöyle devam etti: "Fuar, firmaların dünyaya açılmasını sağlıyor. Vatandaşlarımız açısından ise; evde hayvan beslerken sorunlar yaşayan kişilerin ne tür ihtiyaçları varsa bu fuarda bulabiliyor. Örneğin; tüy, kıl ve koku konusunda sorun yaşayan kişiler için fuarda birçok kozmetik firması ve farklı konulardaki firmalar, ihtiyaçlar konusunda yardımcı oluyor. Bu bağlamda baktığımızda evcil hayvanla beraber yaşamak için bu fuar yardımcı olacaktır".

"Sektör, milyon liralık mağazalarıyla ve yatırım araçlarıyla önemli aktör haline geldi"

Hedeflerinin 50 bin ziyaretçiye ulaşmak olduğunu aktaran Çetin, "Buna göre tanıtım planlaması gerçekleştirdik. Sektörümüzü değerlendirecek olursak; henüz dizlerinin üzerine kalktı, ayağa kalktığında büyük mesafe kat edecek. Hem yurtiçi hem de yurtdışında önemli ürün ve sektör haline gelecek. İnsanlar eskiden evcik hayvan işine burun kıvırarak bakıyordu. Sektör, milyon liralık mağazalarıyla ve yatırım araçlarıyla önemli aktör haline geldi" şeklinde konuştu.

Fuar, profesyonel firmaların görüşmelerini yapabilmesi adına alıcı-satıcı görüşme alanları, seminerler, uluslararası yarışmalar, sektörün önemli federasyon ve derneklerini de 4 gün boyunca bir araya getirecek. Türk pet pazarının dünyayla buluşma noktası haline gelen PETZOO Türkiye Fuarı, yurt dışı iş birlikleri ile sektör firmalarının ihracatını ve bu firmaların dünya pet pazarındaki payını arttırmayı hedefliyor.

Bayiler ve tüketiciler, üreticilerle buluşuyor

Sektörün her alanında üretim, toptancılık, ithalat ve ihracat yapan dev firmalar; 4 gün boyunca bayileriyle, bayi olmak isteyenlerle görüşecek ve sektöre giriş yapmak isteyenlerin sorularını cevaplayacak. En yeni ürünleri ilk ağızdan tanıma, bu ürünler için bayilik almak ve satışını yapmak için pek çok profesyonel ziyaretçi fuarı ziyaret edecek. Fuarın ana sponsorunun Pro Plan firması olduğu belirtildi.