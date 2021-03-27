Evcil hayvanlar için mikroçip zorunlu oldu - Son Dakika

- Evcil hayvanlar için mikroçip zorunlu oldu

ZONGULDAK - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından evcil hayvanlara deri altı mikroçip uygulaması getirildi. Böylece Kimlik bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

Sahipli hayvanlara mikroçip uygulaması başladı. Bu uygulamayla hayvanların sokağa terk edilmelerinin önüne geçilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, köpek sahipleri 1 Ocak 2021, kedi ve gelincik sahipleri ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirme işlemini yaparak bakanlığa bildirecek.

Uygulamanın kaybolan hayvanlar için kolay takibi konusunda kolaylık olacağını ifade eden Veteriner Hekim Nesimi İlik, evcil hayvan sahiplerine tavsiyede bulundu. İlik açıklamasında,

"Yeni gelen genelgede kedi ve köpeklerde mikroçip ve pasaport uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Köpeklerimizde 1 Ocak 2021, kedilerimizde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir. Bu uygulamanın asıl amacı sahiplenen kedi köpeklerin sonradan sokağa bırakıldığında kontrollü olarak takibi amaçlanmıştır. Bu uygulamanın bir başka avantajı da kaybolan kedi köpeklerimizin barkod okuyucu ile okuttuğumuzda mikroçiplerde kolayca adresinin bulunması ve kime ait olduğu bulunduğu kolaylıkla sağlanacaktır. Bu uygulama biyomateryal ile gerçekleştiriliyor. Biyomateryal boyun bölgesine yerleştirildiğinde çok kolayca senelerce kalabiliyor. ve böylelikle hayvanlarımızda kaybolduğunda bulunması kolaylıkla sağlanabiliyor. Bu uygulamayı biz veterinerler olarak tavsiye ediyoruz. Hayvan sahiplerinin bu mikroçip uygulamasını yaptırmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.