Evcil hayvanlara

Melikgazi Belediyesince evcil hayvanlar için "Pati Park Projesi"nin hayata geçirileceği bildirildi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, büyük projelerin yanı sıra sosyal hayatı, hayvanları ve çevreyi önemseyen projeleri de gerçekleştireceklerini belirtti.

Evcil hayvanlar için hazırlanan "Pati Park Projesi" hakkında bilgi veren Palancıoğlu, "Pati Parkı ile evcil hayvanların dış mekanda rahatça dolaşabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, sahipleriyle güzel vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanları oluşturacağız. Bu manada Türkiye'de bir ilke imza atacağız ve oluşturacağımız Pati Park ile hem hayvanseverler hem de hayvanları rahat edecek." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, yaşayan tüm canlılar gibi hayvanların da doğanın bireyleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza minik dostlarımızla birlikte yaşama alışkanlığı kazandırarak hayvanları sevmelerini sağlayabiliriz. Belediyemiz ekipleri bu yıl içerisinde 930 yaralı sokak hayvanına müdahale ederek veterinerlik hizmeti sağladı. Melikgazi'den 2 bin 591 başıboş sokak hayvanı barınağa teslim edildi. Bunlardan 939'u rehabilite edilerek doğaya geri bırakıldı. Melikgazi Belediyesi olarak bizler de parklarda ve belli başlı yerlerde sokak hayvanları için mama kapları yaparak, onların sokakta aç kalmamalarını sağlıyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün sevimli dostlarımızın yaşama haklarının korunmasına sağlıklı ve refah içinde yaşamalarına vesile olmasını dilerim."