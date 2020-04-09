"Evcil hayvanlardan virüs bulaşmaz"

Dünya Sağlık Örgütü önemli bir konuya değindi. Evimizdeki evcil hayvanlarımızdan insana korona virüs bulaşmadığını söyledi. Veteriner hekimler de aynı görüşte. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs sürecinde hayvanlarla ilgili bir açıklama yaptı. Örgüt, herkesin merak ettiği konuya açıklık getirdi. Yapılan açıklamada, örgütün evcil hayvanlara koronavirüs bulaşma vakalarını takip ettiği, şimdiye kadar enfeksiyonun hayvandan insana bulaştığı yönünde veriye rastlanmadığı belirtildi. Veteriner hekimler de virüsün kedi ve köpekten insana geçtiğine dair inanışın tamamen bilim dışı olduğunu söyledi.

(İHA)