Son Dakika Haberleri: Evcil, son yolculuğuna uğurlanıyor

Evcil, son yolculuğuna uğurlanıyor

3 saat önce

Bursa Çimento Grubu eski Genel Koordinatörü ve eski Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Evcil, hayatını kaybetti.

Evcil, son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]
Bursa Çimento Grubu eski Genel Koordinatörü ve eski Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Evcil, hayatını kaybetti. Evcil'in cenazesi bugün Cuma namazını müteakip Bursa organize Sanayi Bölgesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bademli Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:27 

Bursa Çimento, Bursa, Ekonomi
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