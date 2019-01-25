Evcil, son yolculuğuna uğurlanıyor
3 saat önce
Bursa Çimento Grubu eski Genel Koordinatörü ve eski Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Evcil, hayatını kaybetti.
Bursa Çimento
Grubu eski Genel Koordinatörü ve eski Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Evcil, hayatını kaybetti. Evcil'in cenazesi bugün Cuma namazını müteakip Bursa organize Sanayi Bölgesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bademli
Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:27
24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor
92 Yaşındaki Usta Oyuncu Eşref Kolçak Hastaneye Kaldırıldı
35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada
İlyas Salman, Ayşen Gruda'nın Cenaze Töreninde Tabutunun Başından Ayrılmadı