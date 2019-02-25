Evcil Tavşanın Kar Sevinci
1 saat önce
-Tavşanın karda koşuşturması İSTANBUL - Sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan evcil tavşan karın ve soğuk havanın keyfini çıkardı.
-Tavşanın karda koşuşturması İSTANBUL - Sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan evcil tavşan karın ve soğuk havanın keyfini çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:15 Kaynak: AA
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