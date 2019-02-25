Son Dakika Haberleri: Evcil Tavşanın Kar Sevinci

Evcil Tavşanın Kar Sevinci

1 saat önce

-Tavşanın karda koşuşturması İSTANBUL - Sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan evcil tavşan karın ve soğuk havanın keyfini çıkardı.

-Tavşanın karda koşuşturması İSTANBUL - Sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan evcil tavşan karın ve soğuk havanın keyfini çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:15 Kaynak: AA

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