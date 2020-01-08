Evciler Belediyesi'ne Kepçe hibe edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evciler Belediyesi'ne Kepçe hibe edildi - Son Dakika

Evciler Belediyesi'ne Kepçe hibe edildi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Evciler Belediyesi'ne 1 adet Kepçe hibe edildi.

Evciler Belediyesi'ne Kepçe hibe edildi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Evciler Belediyesi'ne 1 adet Kepçe hibe edildi.


Düzenlenen teslim töreninde konuşan İlçe Belediye Başkanı Ali Dede Savaş, "Evcillerimize daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Kepçenin belediyemize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu, Milletvekillerimiz Sayın Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanımız Hüseyin Sezen, İlçe Başkanımız Şener Çalışan ve İl Genel Meclisi Üyemiz Ahmet Karaoğlu'na teşekkür ederim. Kepçemizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

Ali Dede Savaş, Evciler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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