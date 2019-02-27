Evciler'de "Halk Günü" Toplantısı
1 saat önce
Evciler'e bağlı Madenler köyünde Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel'in katıldığı "Halk Günü" toplantısı yapıldı.
Evciler
'e bağlı Madenler köyünde Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel'in katıldığı "Halk Günü" toplantısı yapıldı.
Katılımcıların tüm isteklerinin dinlendiği toplantıda, köy sakinleri yapılmasını istedikleri işleri ilçe kaymakamına doğrudan aktardı.
Evciler İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel de toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Köy muhtarımız, ihtiyar heyetimiz ve köylü vatandaşlarımızın hepsi buradalar. Sizlerin sorunları, istek ve talepleri bizim için çok önemlidir. Sorunları ve yapılacak olan işleri yerinde görmek de bizim işlerimizi daha da kolaylaştırıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:41 Kaynak: AA
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