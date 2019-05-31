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Evciler'de kitap okuma etkinliği

1 saat önce

Evciler'de üçüncü kitap okuma etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

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Evciler'de üçüncü kitap okuma etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel'in de katıldığı etkinlikte vatandaşlar bir saat boyunca seçtikleri kitapları okudu.
Kaymakam Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, halkı, özellikle öğrencileri okumaya teşvik etmek için bu tür bir çalışma gerçekleştirdiklerini, hangi yaşta olursa olsun herkesin kitap okuması için gerekli gayreti göstereceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:28 Kaynak: AA
Cumhuriyet Meydanı, Evciler, Güncel
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