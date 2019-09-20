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Evciler'de kitap okuma etkinliği

1 saat önce

Evciler Kaymakamlığı tarafından ilçede 8. Kitap Okuma etkinliği düzenlendi.

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Evciler Kaymakamlığı tarafından ilçede 8. Kitap Okuma etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa, İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık bir saat süren okuma etkinliği, her yaşta insana kitap okumayı sevdirmek ve özendirmek amacı taşıyor.

Cumhuriyet Meydanı, Evciler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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