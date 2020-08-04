Evciler'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, plakası önceden belirlenen otomobili, Kayalık Mahallesi'nde takibe aldı. Polis ekiplerini fark eden sürücü, seyir halindeyken araçtan siyah poşete sarılı bir maddeyi dışarı attı.

Kısa süre sonra durdurulan araçta yapılan aramada, herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Otomobilin camından atılan siyah renkli poşetin içerisinden 83 gram eroin çıktı.

Polis ekipleri, daha sonra otomobil sürücüsü A.Ö.'yü gözaltına aldı.