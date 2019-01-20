Son Dakika Haberleri: Evciler'de Yerel Seçimlere Doğru

Evciler'de Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Evciler Belediye Başkan Adayı Ali Dede Savaş, ilçede yerel seçim startını verdiklerini belirtti.

Evciler'de Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Evciler Belediye Başkan Adayı Ali Dede Savaş, ilçede yerel seçim startını verdiklerini belirtti.

İlçe merkezinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunan Savaş, "Evciler'i hak ettiği noktaya taşıyacağız. İlçemiz gereken yatırımları AK Parti iktidarıyla alacaktır." dedi.

AK Parti Evciler İlçe Başkanı Şener Çalışkan ise ilçenin artık değişim istediğini ve belediye başkan adayları Ali Dede Savaş'ın kazanması için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:02 Kaynak: AA

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