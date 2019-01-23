Evciler'de Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
AK Parti Evciler Kadın Kolları Teşkilatı, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki mahalleleri ziyaret ediyor.
AK Parti Evciler
Kadın Kolları Teşkilatı, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki mahalleleri ziyaret ediyor.
Kadın Kolları Başkanı Dilek Akçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayan seçmenleri evlerinde toplu olarak ziyaret ederek Evciler Belediye Başkan adayı Ali Dede Savaş
'ın projelerini anlattıklarını söyledi.
Siyasette kadınların çok önemli rol oynamaya başladığını kaydeden Akçin, "Artık siyasette kadın dönemi başlamıştır. Evciler AK Parti kadın kolları olarak her eve girip destek istiyoruz. Partimizin yapacaklarını anlatıyoruz. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar gerekli ilgiyi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:00 Kaynak: AA
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