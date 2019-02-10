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Evciler'den Kısa Kısa

1 saat önce

Evciler ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

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Evciler ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakamı Abdullah Yüksel başkanlığındaki toplantıya, resmi kurum müdürleri, ilçe emniyet ve ilçe jandarma yetkilileri katıldı.

Kaymakam Yüksel, bağımlılıkla mücadelenin tek bir kurum ve kişinin işi olmadığını belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin toplumsal bir mesele olduğunu savunan Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu işi emniyet veya güvenlik birimlerine havale edemeyiz. Eğitim, vali, başsavcıya havale edemeyiz. Hep beraber hep birlikte ortak mücadele gerekiyor. Biz de hep birlikte mücadele vereceğiz. Bize sağlam nesiller lazım. Çok iyi yetişmiş, bilgi, teknoloji birikimi, mesleki anlamda iyi yetişmiş, hem de milli manevi değerlere sahip, bayrağını, vatanını, şehidini, gazisini bilen nesiller lazım. Yetiştireceğimiz nesillerle gençlerimizi bağımlılık belasından kurtarmamız lazım."

Evciler'de seçim güvenliği toplantısı

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, başkanlığında "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıda Evciler ilçesinde 31 Mart 2019 pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirler görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, seçim irtibat bürolarının güvenliğinin sağlanması, siyasi partilerin yapacakları çalışmalarda emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınması ve seçim yasaklarına uyulması konusunda gerekli uyarılarda bulunulması da karara bağlandı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Saim Özer, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Barış Yalabık, İlçe Emniyet Amiri Oğuzhan Sarıoğlu, Yazı İşleri Müdürü Hayri Apaydın, siyasi parti temsilcileri mahalle ve köy muhtarları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:02 Kaynak: AA

Jandarma, Kaymakamlık, Evciler, Güncel
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