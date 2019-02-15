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Evciler'den Kısa Kısa

7 dakika önce

Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında, "Evciler'de İyi Dersler Şoför Amca Projesi" Evciler ilçesinde başladı.

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Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında, " Evciler'de İyi Dersler Şoför Amca Projesi" Evciler ilçesinde başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri arasında imzalanan iş birliği protokolüyle uygulamasına geçilen projeyle Evciler'e bağlı Gökçek köyünde Doktor Sadık Ahmet ilkokulu ile Nedim Turan ilkokulunda 4'üncü sınıf öğrencilerine İyi Dersler Şoför Amca Eğitimi verildi.

Dinar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir yetkili tarafından verilen eğitimlerde, güvenli öğrenci taşımacılığı konusunda ilgili taraflarda farkındalığı ve bilinci geliştirmek, okul yönetimi, veliler, öğrenciler ve şoförlere yönelik, öğrenci taşımacılığı özelinde trafik güvenliği konularına değinildi.

Evciler'de Müdürler Kurulu toplantısı yapıldı.

Evciler ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Ergin başkanlığında okul ve kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştirildi.

Evciler Kaymakamlık toplantı salonunda milli eğitime bağlı okul ve kurumların bakım onarımları ile öğrencilerin başarılarının artırılmasının amaçlandığı toplantıda ayrıca okulların eğitim çalışmaları masaya yatırıldı.

Fiziki şartların her zaman düzelebileceğini, önemli olanın başarı çitasının yükselmesi gerektiğini belirten Evciler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Ergin, "Gecemizi, gündüzümüzü çocukların geleceğine vermemiz lazım. Onların en iyi şekilde eğitim, öğretim almalarını sağlamak hepimizin asli görevidir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:39 Kaynak: AA

Jandarma, Evciler, Güncel
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