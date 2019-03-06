Son Dakika Haberleri: Evciler'den Kısa Kısa

Evciler'den Kısa Kısa

1 saat önce

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel ev ziyaretlerine devam ediyor.

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Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel ev ziyaretlerine devam ediyor.

Evciler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ergün Yurttaşla yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Yüksel, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Devletin her zaman vatandaşlarının yanında olarak onları desteklediğini kaydeden Yüksel, "Bizlerin görevi vatandaşlarımızın en iyi şekilde yaşam sürmelerine destek olmaktır. Bu amaçla ihtiyacı olan her aileyi ziyaret edip gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Kaymakam Yüksel başarılı öğrenciyi ziyaret etti

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, Şehit Uzman Onbaşı Atakan Birgül Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mustafa Ali Seçen'i evinde ziyaret etti.

Öğrencinin çalışma ortamı ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Yüksel, öğrenciye destek sözü verdi.

Eğitim, öğretime şahsı ve Evciler Kaymakamlığı olarak çok büyük önem verdiklerini, zeki, çalışkan ve okumak isteyen her öğrenciye sonuna kadar destek vereceklerini belirten Yüksel, yardıma ihtiyacı olan herkesin de yanlarında olacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Evciler, Güncel
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