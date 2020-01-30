Evciler'den kısa kısa - Son Dakika

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, "Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitim Planlama Toplantısı"na katıldı.

Hükümet Konağı'ndaki toplantıda İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebubekir Serttaş yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 11 kursun açıldığını ve bu kurslarda 175 kursiyeri katıldığını söyledi.

Serttaş, ikinci dönemde İŞKUR iş birliğiyle Minyatür Halı Dokuma, Kadın Giysileri Dikimi, Halı Dokuma Kursu, Ceviz Yetiştiriciliği, Kesme Yeşillik Yetiştiriciliği kurslarını açmayı planlandıklarını ifade etti.

Evciler'den deprem bölgesine yardım

Evciler Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine gönderildi.

Evciler Belediyesi, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki depremzedelere ulaştırılması için yardım kampanyası başlattı.

İlçe Kaymakamlığı ile hayırsever vatandaşların desteğiyle toplanan yardım malzemeleri, İl Afet ve Durum Müdürlüğü koordinasyonunca depremzedelere gönderildi.