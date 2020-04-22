Evciler'den kısa kısa - Son Dakika

Evciler'den kısa kısa

Evciler'de Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Programı 2. faz destek ödemeleri hak sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Evciler'de Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Programı 2. faz destek ödemeleri hak sahiplerine evlerinde teslim edildi.

Ödemeler hak sahiplerine, İlçe Kaymakamlığı koordinasyonda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, PTT, polis ve jandarma personelince evlerinde yapıldı. Evciler'in köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor. İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, köy konakları, umuma açık alanlar ve meydanlar dezenfekte ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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