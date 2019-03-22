Son Dakika Haberleri: Evciler İlçesinde Her Yer Lavanta Kokacak

Evciler İlçesinde Her Yer Lavanta Kokacak

49 dakika önce

Evciler Kaymakamlığı tarafından ilçede başlatılan lavanta ekim projesi devam ediyor.

Evciler İlçesinde Her Yer Lavanta Kokacak, System.String[]
Evciler Kaymakamlığı tarafından ilçede başlatılan lavanta ekim projesi devam ediyor.


Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel lavanta bahçelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Lavanta projesi kapsamında daha önce dikimi yapılan alanlarda yeni düzenlemeler ve yeni alanlar oluşturularak üretimin arttırılması ve çiftçilerin de üretim yapabilmesi için herkese örnek olduklarını kaydeden Kaymakam Yüksel şunları kaydetti:

"Her köyde lavanta bahçeleri oluşturulması, üreticilerimize fide temini yapılabilmesi bu alternatif ürünün ilçemiz ekonomisine katkı sağlaması için çalışmalar titizlikle devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:10 Kaynak: AA

Evciler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi AB'den İsrail ve ABD'ye Tokat Gibi Cevap: İsrail'in Golan Tepelerindeki Hakimiyetini Tanımıyoruz Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 14:59:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evciler İlçesinde Her Yer Lavanta Kokacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]