Son Dakika Haberleri: Evciler Kaymakamı Yüksel'den trafik denetlemesi
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Evciler Kaymakamı Yüksel'den trafik denetlemesi

2 saat önce

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol denetimlerine katılarak yapılan işlemleri denetledi.

Evciler Kaymakamı Yüksel'den trafik denetlemesi, System.String[]
Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol denetimlerine katılarak yapılan işlemleri denetledi.
Kaymakam Yüksel, trafik kontrol noktasında aileleriyle seyahat eden çocuklara trafik karnesi dağıtarak, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yüksel, trafik tedbirleri ile ilgili broşürler dağıtarak kazasız belasız bir yolculuk geçirmelerini diledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:41 Kaynak: AA
Jandarma, Ramazan Bayramı, Evciler, Güncel
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