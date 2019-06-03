Evciler Kaymakamı Yüksel'den trafik denetlemesi
2 saat önce
Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol denetimlerine katılarak yapılan işlemleri denetledi.
Evciler
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:41 Kaynak: AA
Kaymakamı Abdullah Yüksel, Ramazan Bayramı
öncesinde trafik tedbirleri kapsamında Jandarma
Komutanlığı tarafından yapılan yol denetimlerine katılarak yapılan işlemleri denetledi.
Kaymakam Yüksel, trafik kontrol noktasında aileleriyle seyahat eden çocuklara trafik karnesi dağıtarak, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yüksel, trafik tedbirleri ile ilgili broşürler dağıtarak kazasız belasız bir yolculuk geçirmelerini diledi.
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