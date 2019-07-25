Son Dakika Haberleri: Evciler mahallesi MASKİ'den memnun
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Evciler mahallesi MASKİ'den memnun

13 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesinde doğal kaynak suyu hattının bakım onarım ve temizlik çalışmasını gerçekleştirdi.

Evciler mahallesi MASKİ'den memnun, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde sağlıklı altyapılar inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'ndeki doğal kaynak suyu hattında bakım onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.Ekipler ayrıca 150 metre uzunluğunda olan ve kullanılamaz haldeki eski hattı da yeniledi. Çalışma ile vatandaşlara kesintisiz su temin edildi.

"MASKİ'den Memnunum"

Evciler Mahalle Muhtarı Halil Gökkaya, "MASKİ'nin çalışmalarından memnunum. Sorunlar gideriliyor. Taleplerimizi de bildirdik. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Evciler, Gördes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:41 Kaynak: Bültenler
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