Evcilleştirmek istediği yavru kurda görevliler el koydu - Son Dakika

SİVAS'ta bir kişinin doğadan bularak evinde beslediği yavru kurt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Kayseri'deki hayvanat bahçesine teslim edildi.

Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bir vatandaşın doğadan yavru kurt alıp evinde beslediği ihbarı üzerine harekete geçti. Eve giden ekipler, yavru kurdu teslim alarak yasaya aykırı olarak yabani hayvan bulundurmaya çalışan kişiye idari işlem yaptı. Yavru kurt bakım ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı Kliniğine teslim edildi. Yavru kurdun daha sonra doğaya salınacağı öğrenildi.