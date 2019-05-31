Evde 10 dakikada çıtır baklava

Ünlü şef Refika Birgül'ün maharetli elleriyle 10 dakikada hazırladığı çıtır baklava, bayramda baklavadan vazgeçemeyenleri hem şaşırtacak hem de mutlu edecek bir lezzet şölenine dönüşüyor.

Malzemeler:

20 yaprak baklava yufkası, 180 gram tereyağı, 210 gr boziç (Antep fıstığı), 500 gr kaymaklı Maraş dondurması

Yapılışı:

180 gr tereyağını eritin. Üstünde biriken köpükleri kaşıkla alın. Böylece yağın sütünü almış olacaksınız ve sade yağ yapmış olacaksınız. Bu da baklavayı çok daha çıtır bir hale getirecek.

Koroplast Pişirme kağıdını tezgaha koyun.20 yaprak baklava yufkasını üst üste dizip her katın arasına erittiğiniz yağdan sürün. Bu işlemi pişirme kağıdının üzerinde yapınca, sonradan tepsiye almak çok kolaylaşıyor.

20 katı tamamladıktan sonra yufkaları ortadan ikiye kesin. Kabaca doğranmış 210 gram boziçi kat kat yufkalardan birinin üzerine yerleştirin ve diğer parçayı üzerine kapatın. Pişirme kağıdıyla birlikte pişireceğiniz tepsiye kolayca yerleştirin ve kağıdın taşan kısımlarını içe doğru kıvırın.

Baklavayı 8 eşit parçaya dilimleyin. 190 derecede altlı üstlü çalışan fırının orta katında 45-50 dakika pişirin.

Şerbeti için;

300 gr (yaklaşık bir su bardağı) toz şeker ve 300 ml suyu küçük bir tencereye alın. Şerbet kaynamadan, şeker tamamen eriyince ateşin altını biraz açıp 10 dakika daha kaynatın ve içine 1 çorba kaşığı limon suyu sıkın. 1 dakika daha kaynatıp soğuması için kenara alın.

Fırından çıkan baklava henüz sıcakken soğumuş şerbeti dökün. 5-10 dakika şerbetini iyice çektikten sonra, pişirme kağıdıyla birlikte tepsiden tezgahın üzerine alın.

Maraş dondurmasıyla servis edin. Afiyet olsun!