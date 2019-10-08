Son Dakika Haberleri: Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi (2)
Son Dakika Güncel Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi (2)

Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIZonguldak'ın Devrek ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli maden işçisi Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Evde 13 ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli maden işçisi Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:39 Kaynak: DHA
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