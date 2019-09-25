Son Dakika Haberleri: Evde 2,5 metre boyunda kenevir yetiştirdi
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Evde 2,5 metre boyunda kenevir yetiştirdi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde yapılan aramada 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Evde 2,5 metre boyunda kenevir yetiştirdi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde yapılan aramada 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Olay Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri tarafından bir kişinin evin bahçesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Narkotik ekipleri tarafından uzun zamandır gözlem altına alınan F.G. isimli şahsın evine yapılan baskında 2.5 metre boyunda 10 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler emniyet ekipleri tarafından sökülerek imha edilirken, F.G. gözaltına alındı. - BURSA

Kenevir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
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