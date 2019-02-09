Evde 2 Bin 604 Ecstasy Hap Ele Geçirildi (2)
13 dakika önce
TUTUKLANDISamsun'da polisin düzenlediği operasyonda evinde 2 bin 604 ecstasy hapla yakalanarak gözaltına alınan Erkan Uzun, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda evinde 2 bin 604 ecstasy hapla yakalanarak gözaltına alınan Erkan Uzun, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:18 Kaynak: DHA
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