Son Dakika Haberleri: Evde 2 Bin 604 Ecstasy Hap Ele Geçirildi (2)

Evde 2 Bin 604 Ecstasy Hap Ele Geçirildi (2)

13 dakika önce

TUTUKLANDISamsun'da polisin düzenlediği operasyonda evinde 2 bin 604 ecstasy hapla yakalanarak gözaltına alınan Erkan Uzun, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evde 2 Bin 604 Ecstasy Hap Ele Geçirildi (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda evinde 2 bin 604 ecstasy hapla yakalanarak gözaltına alınan Erkan Uzun, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:18 Kaynak: DHA

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