Evde 20 Kg Tavuk Döner Yapmak ve Yemek! (Ucuza)

Merhaba "TORUNLAR" lokanta usulü Evde 20 Kg tavuk döner yaptım ve süper bir yemek oldu. evde tavuk döner nasıl yapılır onuda gösterdim. dışar da satılan dönerler den hatta bim döneri nden daha uygun fiyata getirdik.Döneri Tavuk Göğsü ve Tavuk But u karışık yaptık. Yemek yeme hiç bu kadar fazla olmamıştı. 25 bin like gelirse Et Döner yapıp sizinle birlikte yiyeceğiz.

