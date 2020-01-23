Evde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Evde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Adana polisi bir eve yaptığı baskında 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi.

Evde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Adana polisi bir eve yaptığı baskında 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda esrar olduğu ve evden satış yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis hemen harekete geçerek eve baskın yaptı. Evin etrafını çevirip içeri giren polisler, evde satışa hazır halde 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi. Polis Adnan K. (36) isimli zanlıyı gözaltına aldı.


Uyuşturucuya da el koyan polis zanlıyı sorgulamak üzere emniyete getirdi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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