Evde 23 Nisan heyecanı - Son Dakika

Kurtalan'da akraba 3 öğrenci, 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutladı.

İlçeye bağlı Gürgöze köyündeki ilkokulda okuyan 1. sınıf öğrencisi Gülşah ve ağabeyi 4. sınıf öğrencisi Esat ile amca çocukları 3. sınıf öğrencisi Ensar Karataş, bu yılki bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evlerinde kutladı.

Türk bayrağı ve balonlarla evlerini süsleyen öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrencilerden Esat'ın günün anlam ve önemine ilişkin şiir okuduğu sırada Gülşah ve Ensar ellerindeki Türk bayraklarını havaya kaldırdı.

Öğrencilerin ilgi çeken bayram etkinliği, okulun Twitter hesabından da paylaşıldı.